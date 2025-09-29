В Петербурге задержали водителя Jaguar, обстрелявшего пассажирский автобус

29 сентября 2025, 15:55

Фото: iStock/Vital Hil

Василеостровский районный отдел полиции Петербурга разыскал и задержал мужчину, который 27 сентября выстрелил из травматического пистолета в автобус на Наличном мосту. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 сентября.