В Петербурге задержали водителя Jaguar, обстрелявшего пассажирский автобус

Василеостровский районный отдел полиции Петербурга разыскал и задержал мужчину, который 27 сентября выстрелил из травматического пистолета в автобус на Наличном мосту. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 сентября.



Автомобиль Jaguar, из которого велась стрельба,обнаружили припаркованным на бульваре Головнина. По подозрению в совершении хулиганства задержали 38-летний местный предприниматель, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за мошенничество.

По версии следствия, инцидент начался с дорожного конфликта между водителем иномарки и водителем автобуса МАЗ. После словесной перепалки мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в боковое стекло общественного транспорта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело статье о хулиганстве с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Расследование продолжается.

