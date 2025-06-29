ВСУ разбросали фальшивые пятитысячные купюры с QR-кодами в Курской области
В Курской области были обнаружены украинские агитационные листовки в виде купюр номиналом пять тысяч рублей, созданные с целью мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на листовках, разбросанных по территории Суджанского района, размещены украинские лозунги и QR-коды. При переходе по сслыкам, уточнили в силовых структурах, украинские мошенники могут получить доступ к чужим устройствам.
Уточняется, что такая схема часто используется злоумышленниками для взлома устройств. Противник рассчитывает, что людей привлечёт именно вид денег.
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