ВСУ разбросали фальшивые пятитысячные купюры с QR-кодами в Курской области

Фото: iStock/blinow61

В Курской области были обнаружены украинские агитационные листовки в виде купюр номиналом пять тысяч рублей, созданные с целью мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что на листовках, разбросанных по территории Суджанского района, размещены украинские лозунги и QR-коды. При переходе по сслыкам, уточнили в силовых структурах, украинские мошенники могут получить доступ к чужим устройствам.

Уточняется, что такая схема часто используется злоумышленниками для взлома устройств. Противник рассчитывает, что людей привлечёт именно вид денег.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0