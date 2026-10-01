19-летний россиянин зверски изрезал ножом 17-летнюю девушку на первом свидании

01 октября 2026, 17:24

В Башкирии юноша напал с ножом на 17-летнюю девушку на первом свидании

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Башкирии санавиация доставила в Уфу девушку с множественными ножевыми ранениями, которые она получила на первом свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.