19-летний россиянин зверски изрезал ножом 17-летнюю девушку на первом свидании
В Башкирии санавиация доставила в Уфу девушку с множественными ножевыми ранениями, которые она получила на первом свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Инцидент произошёл в городе Сибай. 19-летний молодой человек напал с ножом на 17-летнюю девушку и нанёс ей множество травм. После этого он устроил в квартире пожар и получил тяжёлые ожоги, несовместимые с жизнью.
Потерпевшая выжила. У неё произошла остановка сердца, но врачи откачали пациентку и подключили к ИВЛ. Хирурги пять часов оперировали пострадавшую. Когда состояние девушки улучшилось, её сразу отправили в уфимскую РДКБ бортом санавиации. Сейчас она находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
По предварительным сведениям, молодые люди познакомились в интернете и долго переписывались. Девушка пришла в квартиру, где всё случилось, на первое свидание. Это была их первая личная встреча. Отмечается, что нападавший стоял на учёте у психиатра. Причина нападения уточняется.
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