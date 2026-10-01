В Оренбурге неизвестный в балаклаве избил 13-летнюю девочку на улице
В центре Оренбурга неизвестный в балаклаве напал на 13-летнюю девочку. Об этом сообщает OrenDay.
Школьница возвращалась из магазина домой. Внезапно она услышала шаги, ускорила шаг, но не успела зайти в подъезд. Незнакомец в балаклаве и капюшоне догнал её, ударил кулаком в лицо и скрылся.
После инцидента семья потерпевшей написала заявления в полицию и прокуратуру, поговорила с участковым и прошла медосвидетельствование. Родные девочки связывают нападение с другим происшествием.
В начале сентября, когда школьница выходила из квартиры, в подъезде на неё рухнула старая деревянная рама. Мать хотела уладить вопрос с управляющей компанией миром и просила выплатить 50 тысяч рублей, но получила отказ. Семья обратилась с иском в суд.
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