Врип главы Сергиево-Посадского округа заявил о взрыве на Краснозаводском заводе

01 октября 2026, 20:48

оригинал Фото: Istock/Elena Perova

Врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в своём блоге в MAX прокомментировал взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.





Алексей Владимирович сообщил, что возгорание произошло накануне вечером в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. В момент происшествия в здании находились 44 человека.

«40 сотрудников эвакуированы и осмотрены медиками; жалоб на состояние здоровья на данный момент нет. Местонахождение ещё четырёх человек устанавливается», — отметил Лужецкий.