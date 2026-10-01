Врип главы Сергиево-Посадского округа заявил о взрыве на Краснозаводском заводе
Врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в своём блоге в MAX прокомментировал взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.
Алексей Владимирович сообщил, что возгорание произошло накануне вечером в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. В момент происшествия в здании находились 44 человека.
«40 сотрудников эвакуированы и осмотрены медиками; жалоб на состояние здоровья на данный момент нет. Местонахождение ещё четырёх человек устанавливается», — отметил Лужецкий.На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф. Работа непосредственно в опасной зоне ведётся с учётом сохраняющейся угрозы повторных взрывов.
По предварительным сведениям, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Причины происшествия установят специалисты. Ситуация находится на контроле. Информация уточняется.