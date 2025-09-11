В Петербурге зарезавший 15-летнюю школьницу студент признал вину
В Санкт-Петербурге 18-летний молодой человек признал вину в жестоком убийстве 15-летней школьницы. Напомним, тело последней было найдено в апарт-отеле с 35 ножевыми ранениями.
Как пишет RT, изначально студент отказался давать показания, сославшись на статью в Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Сейчас он находится в реанимации.
На теле убитой школьницы обнаружили ранения плеча, шеи, правого глаза и затылка. Сам студент находился рядом с ней без сознания. Как предположил отец юноши, он мог попасть в секту.
