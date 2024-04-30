В Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре

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В Москве мужчина нанес ножевое ранение своей бывшей жене во время конфликта в торговом центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
По данным издания, инцидент произошел 29 апреля на улице Святоозерская. Между бывшими супругами возник конфликт в торговом центре, однако конкретные причины этого конфликта не уточняются. В ходе спора мужчина атаковал свою экс-супругу ножом.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии пока нет.
Мужчина, совершивший нападение, скрылся с места происшествия, однако правоохранительные органы задержали его в подмосковных Люберцах по горячим следам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные детали и обстоятельства инцидента.
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Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии пока нет.
Мужчина, совершивший нападение, скрылся с места происшествия, однако правоохранительные органы задержали его в подмосковных Люберцах по горячим следам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные детали и обстоятельства инцидента.
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Артем Кузьмин