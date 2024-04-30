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В Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре

30 апреля 2024, 12:15
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве мужчина нанес ножевое ранение своей бывшей жене во время конфликта в торговом центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
По данным издания, инцидент произошел 29 апреля на улице Святоозерская. Между бывшими супругами возник конфликт в торговом центре, однако конкретные причины этого конфликта не уточняются. В ходе спора мужчина атаковал свою экс-супругу ножом.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии пока нет.



Мужчина, совершивший нападение, скрылся с места происшествия, однако правоохранительные органы задержали его в подмосковных Люберцах по горячим следам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные детали и обстоятельства инцидента.

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Стали известны подробности задержания председателя гордумы Нижнего Новгорода
Спикеру нижегородской гордумы Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей
30 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/Zolnierek

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев был задержан по обвинению в растрате 22 миллиона рублей, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о незаконном использовании средств при покупке медицинского оборудования для маммографии. По данным следствия, Лавричев и его сообщники якобы похитили указанную сумму с Арзамасского приборостроительного завода.

«Я не признаю себя виновным. Дело следствие и суд разберут», — отметил Лавричев.
Задержание Лавричева произошло в ДНР, когда он ожидал прибытия гуманитарной помощи.

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#днр
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Ребёнка с аутизмом без верхней одежды нашли в Ленобласти
30 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/Xavier_S

В Ленобласти на железнодорожной платформе нашли мальчика-инвалида, находящегося в розыске.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Все случилось на платформе Семрино. Несовершеннолетнего обнаружил машинист.

Мальчика сразу же передали полиции. Позже выяснилось, что 12-летний подросток страдает аутизмом. На тот момент он уже был в розыске.

Незадолго до этого в Алтайском крае пропала девочка. Ее нашли спящей в одной из торговых точек села. Работники нашли девочку утром во время открытия магазина.

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#ребёнок
#ленинградская область
#поезд
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В Петербурге мужчина открыл огонь по семейной паре
В Петербурге мужчина несколько раз выстрелил из ружья в сторону пожилой пары
30 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В одном из районов Санкт-Петербурга, в Красном Селе, произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Мужчина, с которым пожилая пара вступила в конфликт, выстрелил в их сторону не менее двух раз.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Лермонтова. Сначала 62-летняя женщина и ее муж поссорились с этим мужчиной на улице, после чего он угрожал им. Позднее он вернулся в свою квартиру и из окна открыл огонь из пневматического ружья.

Информация о последствиях стрельбы и задержании мужчины не приводится.

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Стало известно о состоянии раненого в зоне СВО экс-адвоката Ефремова
«Известия»: жизни экс-адвоката Ефремова ничего не угрожает
30 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/peterscode

Угрозы жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашиняна сейчас нет, сообщают «Известия».
Об этом заявила его супруга Алена Пашаева. По ее словам, сейчас он находится в «нормальном состоянии». Она подчеркнула, что жизненно важные органы мужа задеты не были.

Эльмана Пашаева ранили в зоне проведения специальной военной операции. Подразделение ВС РФ в районе Угледара атаковал дрон-камикадзе ВСУ.

Ранее Пашаев опроверг информацию о подаче актёром Михаилом Ефремовым, отбывающем наказание в колонии, об условно-досрочном освобождении (УДО). В свою очередь, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против такого решения.

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#михаил ефремов
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#колония
#спецоперация
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В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с полиэтиленом
30 апреля 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В посёлке Раменской агрохимической станции (РАОС) произошёл крупный пожар. Горит склад с полиэтиленом.
Внутри склада находятся пластиковые трубы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь возгорания в настоящее время достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия экстренных служб самостоятельно из здания сумели эвакуироваться 30 человек. На месте работают пожарно-спасательные расчёты и специальная техника.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём и пытаются не допустить его распространения. Дальнейшие подробности чрезвычайного происшествия в стадии уточнения.

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#человек
#происшествия
#служба
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Названо число лишившихся гражданства РФ иностранцев за полгода
ТАСС: почти 400 иностранцев лишили гражданства РФ из-за преступлений за полгода
30 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/FTiare

Около 400 иностранцев лишили гражданства России из-за преступлений за полгода, пишет ТАСС.
Об этом сообщает МВД России. Уточняется, что столько времени прошло с момента принятия закона об увеличении числа статей Уголовного кодекса, касающихся аннулирования паспортов.

С октября прошлого года гражданство России бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления или представляют угрозу нацбезопасности, подлежит прекращению, а паспорт — изъятию.

Лишать гражданства могут за распространение фейков о ВС РФ, диверсии, дискредитацию армии, призывы к введению санкций и развязыванию войны, дезертирство, уклонение от воинских обязанностей и не только.

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#мвд
#мигранты
#паспорт
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На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
На обочине трассы на Домбае упавшее дерево убило пятилетнего ребёнка
30 апреля 2024, 10:06

Фото: istockphoto/marnag

Страшная трагедия произошла на автомобильной трассе на Домбае. Рухнувшее сухое дерево убило пятилетнего мальчика.
Семья туристов из Саратова путешествовала на автомобиле по горной территории в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Они остановились, чтобы сфотографироваться у живописной реки. Когда родители и ребёнок проходили по обочине трассы, поперёк дороги упало сухое дерево. Огромный ствол раздавил пятилетнего малыша насмерть.

В местных социальных сетях пишут, что вдоль обочин дорог стоит много сухих деревьев, которые в случае падения будут представлять опасность для людей и проезжающих автомобилей. Ими никто специально не занимается, хотя это место очень популярно среди туристов и людей тут, как правило, бывает немало.






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#опасность
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Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой
ASTV: в Холмске школьники напали на девочек и выложили видео с лозунгом нацистов
30 апреля 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Школьники напали на двух девочек и выложили видео с издевательствами в сети. Об этом сообщает ASTV.ru.
Инцидент произошел на Сахалине. Ученики четвертого класса, в числе которых была девочка, напали на несовершеннолетних, заставляя их лаять и надевать намордники. Один из злоумышленников натянул сумку на голову одной из девочек и опрокинул на землю, а затем облил ее водой.

Издевательства над сверстниками группа нападавших снимала на видео. Ролик затем был смонтирован и выложен в школьную группу. В начале записи виднеется цифровой код с лозунгом нацистов.

Родители одной из пострадавших обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду
30 апреля 2024, 09:10

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила воздушный объект над территорией Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, воздушная цель была уничтожена на подлете к Белгороду.

В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.

Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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