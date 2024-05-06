Подросток в Дагестане дважды ударил ножом полицейского

Фото: iStock/zoka74
В Дагестане подросток напал на полицейского и дважды ударил его ножом. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Известно, что напал он на сотрудника полиции в ночь на 6 мая. По дороге в отдел подросток дважды ранил полицейского: в плечо и грудь. Предварительно, из мести за двоюродных братьев, которых посадили за экстремизм. Мужчину доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Отмечается, что отец виновного состоит на учёте в психиатрической больнице.
Ранее сообщалось, что в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Конфликт со стрельбой произошел в Калуге
Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком
В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина
Дарья Осипова