В Петербурге женщина на каршеринге перепутала педали и сбила инспектора ДПС
В Санкт-Петербурге женщина на каршеринге сбила инспектора ДПС. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 25 октября в центре города, около Исаакиевского собора. Сотрудник ГИБДД прибыл на место для оформления дорожно-транспортного происшествия. Во время разбора аварии он попросил женщину-водителя переставить автомобиль каршеринга Chery, который мешал движению.
В этот момент автоледи перепутала педали газа и тормоза. Она резко подала иномарку вперед и сбила инспектора. В результате правоохранитель оказался в зажатом положении между двумя машинами.
Сотрудник полиции получил серьёзные травмы. Медики доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: