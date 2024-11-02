В Петербурге женщина умерла после липосакции

Видео: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге умерла женщина после процедуры липосакции в частной клинике. Об этом сообщает городской ГСУ СКР в своем телеграм-канале. По данным ведомства, петербурженка скончалась на следующий день после вмешательства пластических хирургов.
Согласно версии следствия, все произошло в клинике на улице Матроса Железняка, где женщине провели полосную операцию по удалению жира. Спустя сутки женщина умерла. Причина смерти в данный момент еще устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Риме во время отпуска с родителями умерла школьница после съеденного десерта с арахисом в кафе. Отмечалось, что заказывая еду в местном кафе, семья предупредила сотрудников, что у подростка аллергия на арахис, однако после обеда девочка попала в больницу, где вскоре скончалась.
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«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Риме во время отпуска с родителями умерла школьница после съеденного десерта с арахисом в кафе. Отмечалось, что заказывая еду в местном кафе, семья предупредила сотрудников, что у подростка аллергия на арахис, однако после обеда девочка попала в больницу, где вскоре скончалась.
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Данил Пономарев