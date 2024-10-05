В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе

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В подмосковном Орехово-Жиево автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок. Об инциденте сообщил региональный центр МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской. В результате аварии пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.
Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской.
В результате ДТП пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.
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