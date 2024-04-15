В Петербурге женщину переехали сразу две машины, но она осталась жива

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14 апреля легковушка Nissan Qashqai сбила женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля, двигавшийся от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, не успел затормозить, в результате этого после сильного столкновения женщину отбросило «на встречку», где следом на нее совершил наезд автомобиль Toyota Avensis.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулём первого автомобиля находился 40-летний мужчина, за рулём второго – 20-летний.
По предварительным данным, пострадавшей 40 лет. Её личность пока не установлена.
Женщину забрали в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительным данным, пострадавшей 40 лет. Её личность пока не установлена.
Женщину забрали в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
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Анастасия Бондарева