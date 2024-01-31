Два человека погибли после удара дрона ВСУ по автомобилю под Горловкой

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На трассе Горловка - Донецк беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В результате удара два человека погибли.
Как сообщают члены представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские артиллеристы бьют по Горловке сегодня, 31 января, с раннего утра. По городу выпущено не менее 32-х снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетные боеприпасы.
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