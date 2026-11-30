В петербургском супермаркете питомца ударило током из-за оголённых проводов
В петербургском супермаркете на Пулковском шоссе собаку ударило током. Об этом рассказала её владелица Евгения, слова которой передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Хозяйка объяснила, что пёс по кличке Жош подошёл к лежавшим на полу оголённым проводам. Разряд оказался ощутимым: собака отскочила к ближайшему холодильнику с продуктами. Евгения пока не стала обращаться к ветеринарам — сейчас она самостоятельно наблюдает за состоянием питомца.
Девушка попыталась связаться с администрацией магазина, чтобы обсудить инцидент, но руководство не отреагировало. Тогда она решила написать в службу поддержки. Кроме того, хозяйка направила жалобу в Роспотребнадзор и МЧС.
Пресс-служба X5 в ответ на запрос журналистов заявила, что сотрудники компании провели внутреннюю проверку, изучив записи камер и осмотрев участок зала, где переставляли оборудование. Утверждается, что все коммуникации были обесточены и изолированы.
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