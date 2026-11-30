30 ноября 2026, 00:43

78.ru: На Пулковском шоссе в Петербурге собаку ударило током в супермаркете

Фото: iStock/tofumax

В петербургском супермаркете на Пулковском шоссе собаку ударило током. Об этом рассказала её владелица Евгения, слова которой передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».