30 ноября 2026, 00:07

В Сирии автобус с туристами из Иордании врезался в легковушку, пострадали 36 человек

Фото: iStock/conejota

В Сирии автобус с туристами из Иордании попал в аварию недалеко от Дамаска. Пострадали десятки человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД САР.