В Сирии автобус с туристами попал в аварию, пострадали десятки человек
В Сирии автобус с туристами из Иордании попал в аварию недалеко от Дамаска. Пострадали десятки человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД САР.
Уточняется, что транспортное средство с более чем тридцатью пассажирами направлялось в Турцию. Однако в пригороде сирийской столицы, в районе Думы, автобус врезался в легковой автомобиль. Инцидент случился на дороге, которая была скользкой после дождя.
В результате ДТП пострадали 36 иорданцев. Медики доставили их в полицейскую больницу в Харасте. Сирийский МИД следит за состоянием раненых. По предварительным сведениям, большинство граждан Иордании получили лёгкие травмы.
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