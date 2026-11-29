29 ноября 2026, 22:48

Певец Олег Майами признался, что у публичных скандалов есть свой смысл

Олег Майами (Фото: Instagram* / @miamioleg_official)

Олег Майами высказался в шоу «Музлофт» о скандалах, в которых ему доводилось оказываться, и объяснил свое отношение к публичным конфликтам.





По мнению певца, артист должен быть многогранным и не ограничиваться образом исключительно положительного человека. Более того, исполнитель считает, что одной лишь хорошей репутации недостаточно, чтобы завоевать любовь аудитории.





«Ты не можешь быть просто хорошим. Ты не можешь говорить всем, что ты хороший и все будут тебя любить. Иногда надо немножечко где-то какую-то гадость сделать. В этом необходимости нет, но я такой. Я хороший, и то, что я делаю какие-то гадости — это я не со зла», — рассказал Олег.