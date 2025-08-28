Премьер-министр Дании извинилась за принудительную контрацепцию в 1960-х

28 августа 2025, 01:05

Метте Фредериксен (Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально извинилась перед жительницами Гренландии за кампанию принудительной контрацепции 1960-х годов, в ходе которой тысячам женщин и девочек без их согласия устанавливали внутриматочные спирали.





В заявлении, опубликованном на сайте канцелярии правительства Дании, Фредериксен назвала произошедшее системной дискриминацией и предательством.



«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись дискриминации из-за того, что были гренландками, а также за физический и психологический вред», — отметила премьер. Она подчеркнула, что правительство не может изменить прошлое, но готово взять на себя ответственность.