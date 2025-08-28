Премьер-министр Дании извинилась за принудительную контрацепцию в 1960-х
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально извинилась перед жительницами Гренландии за кампанию принудительной контрацепции 1960-х годов, в ходе которой тысячам женщин и девочек без их согласия устанавливали внутриматочные спирали.
В заявлении, опубликованном на сайте канцелярии правительства Дании, Фредериксен назвала произошедшее системной дискриминацией и предательством.
«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись дискриминации из-за того, что были гренландками, а также за физический и психологический вред», — отметила премьер. Она подчеркнула, что правительство не может изменить прошлое, но готово взять на себя ответственность.
Программа принудительной контрацепции проводилась с 1966 по 1970 год и затронула около 4500 женщин и девочек, включая 12-летних. Врачи устанавливали спирали без согласия пациенток или их родителей в рамках политики «данизации», направленной на сокращение коренного населения. В 2024 году 143 гренландки подали иски к правительству Дании на общую сумму 43 млн крон (около 6,1 млн долларов).
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также принес извинения и анонсировал создание фонда компенсаций для пострадавших. Ожидается, что результаты официального расследования кампании будут опубликованы 1 сентября 2025 года.