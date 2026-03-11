В Петропавловске-Камчатском металлический штырь пробил ягодицы пассажирке такси

11 марта 2026, 11:20

Фото: iStock/Apriori1

В Петропавловске‑Камчатском женщина получила серьёзное ранение после того, как металлический штырь пробил днище автомобиля и пассажирское сиденье. Пострадавшую экстренно госпитализировали.





Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл на улице Пономарёва возле дома №31. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio на скорости наехал на металлический предмет на дороге.



Штырь пробил кузов машины, прошёл через кресло и ранил 47-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском месте. Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

