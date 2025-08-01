Акулы-людоеды нападают на людей в России
Акулы-людоеды нападают на рыбаков на Сахалине
Большие белые акулы все чаще преследуют рыбаков на Сахалине, воруя у них улов.
Как пишет KP.RU, биологи считают, что акулы-людоеды приплыли к российским берегам на Дальнем Востоке, поскольку вода в этих местах потеплела. Отмечается, что случаи нападений уже были зафиксированы в Приморье: летом 2011 года 25-летний мужчина потерял руки, а затем в том же году другая рыба-хищник напала на 16-летнего юношу.
«Появление белой акулы — явление частое в этих водах. Почти каждый год они приплывают в эти места, их можно наблюдать и в Приморском регионе. Тут хищница без труда находит кормовую базу. Как волк пасет овец, также и она высматривает свою добычу», — говорит эксперт Владимир Долганов.Акулы-людоеды считаются одними из самых крупных рыб-хищников во всем мире. Их рост в длину в среднем равен 4,8 метра. Данный вид считают наиболее опасным для людей.