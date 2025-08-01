Акулы-людоеды нападают на людей в России

01 августа 2025, 13:33

Акулы-людоеды нападают на рыбаков на Сахалине

Фото: istockphoto/Peter_Nile

Большие белые акулы все чаще преследуют рыбаков на Сахалине, воруя у них улов.





Как пишет KP.RU, биологи считают, что акулы-людоеды приплыли к российским берегам на Дальнем Востоке, поскольку вода в этих местах потеплела. Отмечается, что случаи нападений уже были зафиксированы в Приморье: летом 2011 года 25-летний мужчина потерял руки, а затем в том же году другая рыба-хищник напала на 16-летнего юношу.



