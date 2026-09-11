В Петропавловске-Камчатском специалисты устраняют последствия аварии на ТЭЦ

11 сентября 2026, 02:48

Фото: iStock/happyphoton

Аварийные службы ликвидируют последствия отключения электроснабжения в районе СРВ и Госпиталя в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в канале «Петропавловск-Камчатский: официально» на платформе MAX.