В Петропавловске-Камчатском специалисты устраняют последствия аварии на ТЭЦ
Аварийные службы ликвидируют последствия отключения электроснабжения в районе СРВ и Госпиталя в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в канале «Петропавловск-Камчатский: официально» на платформе MAX.
В ночь на 11 сентября на ТЭЦ-1 проводили пробную плавку гололёда. На подстанции «Зеркальная» произошло аварийное отключение высоковольтного оборудования, которое сопровождалось возгоранием. Суммарная потеря нагрузки составила 17 МВт. На место прибыли сотрудники МЧС РФ по Камчатскому краю.
Люди не пострадали, огонь повредил только траву. Чтобы не оставить жителей без горячей воды, центральные тепловые пункты подключили к дизельным электростанциям. Полностью вернуть энергоснабжение планируют ориентировочно к 12:00. Из-за аварии временно не работают некоторые школы и детские сады, ситуацию контролируют глава города Андрей Воровский и краевые власти.
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