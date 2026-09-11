Мотоциклист сбил прохожего в центре Москвы, после чего на мужчину наехало такси
В центре Москвы мотоциклист наехал на прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на свой источник.
По предварительным сведениям, байкер влетел в пешехода, после чего мужчину переехало такси. Прохожий скончался от полученных травм. На место ДТП уже прибыли экстренные службы, в настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства аварии. Точных сведений о состоянии мотоциклиста пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве клиентка салона заявила об изнасиловании во время сеанса массажа. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело, сейчас массажист находится под стражей. При изучении онлайн-активности мужчины стало известно, что он соглашался в соцсетях с постами, посвященными унижению женщин. Подробности читайте в нашем материале.
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