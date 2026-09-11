Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС

11 сентября 2026, 02:22

Путин прибыл с трёхдневным рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с трёхдневным рабочим визитом. Глава государства примет участие в саммите БРИКС, сообщает РИА Новости.





Самолёт российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели. Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх, при этом у трапа выстроилась рота почётного караула. После торжественной церемонии президент РФ уехал с территории в составе кортежа на отечественном автомобиле «Aurus».



