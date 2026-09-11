Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС
Путин прибыл с трёхдневным рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с трёхдневным рабочим визитом. Глава государства примет участие в саммите БРИКС, сообщает РИА Новости.
Самолёт российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели. Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх, при этом у трапа выстроилась рота почётного караула. После торжественной церемонии президент РФ уехал с территории в составе кортежа на отечественном автомобиле «Aurus».
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Визит Путина продлится с 11 по 13 сентября. В пятницу запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после которых состоится посещение международной промышленной выставки «Иннопром. Индия». В тот же день российский лидер выступит на Деловом форуме БРИКС.
Основная программа восемнадцатого саммита стартует в субботу, важным событием станет встреча глав государств объединения. На ней состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Все ключевые договорённости планируется зафиксировать в совместной декларации. В воскресенье Путин примет участие в расширенной сессии формата БРИКС+.