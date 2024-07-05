«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку

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ВСУ постепенно покидают все оборонительные позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге. Сложившуюся для Украины ситуацию он назвал катастрофической.
«У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил Меркурис.По данным эксперта, если этот город падет, то вся система обороны украинской армии в этом районе просто развалится.
Ранее Минобороны России сообщало, что группировка «Юг» улучшила свое положение по переднему краю, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районе Красногоровки.
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