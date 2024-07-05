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«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку

Меркурис: ВСУ покидают все оборонительные позиции в Красногоровке ДНР
05 июля 2024, 20:31
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

ВСУ постепенно покидают все оборонительные позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге. Сложившуюся для Украины ситуацию он назвал катастрофической.
«У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил Меркурис.
По данным эксперта, если этот город падет, то вся система обороны украинской армии в этом районе просто развалится.



Ранее Минобороны России сообщало, что группировка «Юг» улучшила свое положение по переднему краю, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районе Красногоровки.

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#всу
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#минобороны
Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
05 июля 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

В Киеве царит тревога после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, которые нанесли украинским ВВС колоссальный ущерб, что может вынудить власти разместить часть истребителей F-16 в Польше. Об этом сообщает издание Interia.
Как указано в статье, украинские парламентарии серьезно озабочены безопасностью обещанных F-16. Преимущественно власти недовольны командованием, которое не смогло уберечь самолеты и привести комплексы ПВО в должное состояние.

«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше, —заявляется в материале.
Минобороны России за последнюю неделю сообщило об уничтожении шести истребителей, средств авиационного поражения и автомобилей инженерной службы, а также повреждении двух самолетов на ремонте. Удары наносились по аэродромам Долгинцево, Миргород и Полтава.

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#истребитель f-16
#аэродром
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Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
05 июля 2024, 20:51

Фото: istockphoto/Алексей Ерешко

Сроки носки формы в зоне спецоперации отменены приказом министра обороны России. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне... Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — Прим. ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима с конца февраля 2022 года.

Москва обсуждает вопрос урегулирования конфликта миром с представителями разных государств. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил важность завершения боевых действий полностью, не ограничиваясь лишь временными мерами по их заморозке.

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#война
#украина
#минобороны рф
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Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО
05 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения ВС РФ наступают и уничтожают противника на всех направлениях СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его прогнозам, специальная военная операция завершится уже в этом году.
«Я так думаю, что в этом году СВО мы как раз и завершим. Вообще нет ни одного участка, где противник мог бы сказать, что он получил какое-то преимущество и наступает. <…> На всех направлениях подразделения Минобороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», – пояснил Апти Алаудинов.
Ранее сообщалось, что для сдерживания России у главкома ВСУ Сырского больше не осталось ресурсов. По словам отставного украинского генерала Романенко, командование не может укомплектовать имеющиеся подразделения.

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#москва
#минобороны рф
#контроль
#сво
#вс рф
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Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
05 июля 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Standart

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе в минувший четверг, 4 июля. Об этом сообщили журналисты украинского телеканала «Общественное» в Telegram.
«В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — гласит публикация.

Накануне воздушная тревога была объявлена в ряде областей украинской республики, включая Одесскую, где она до сих пор звучит.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Москва делает все необходимое для урегулирования конфликта миром.

Недавно по вопросам Украины прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что конфликт нужно уладить только полностью, а не при помощи временных мер в виде его заморозки.

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#россия
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#война
#сво
#одесса
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Генерал ВСУ Романенко: у главкома Сырского больше нет ресурсов
05 июля 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Об отсутствии ресурсов для сдерживания России у главкома ВСУ Александра Сырского заявил на YouTube-канале «Апостроф» отставной украинский генерал Игорь Романенко. По словам собеседника, командование республики не может укомплектовать нынешние подразделения.
«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация ухудшается «мизерным количеством» хорошо подготовленных военных, а также недостатками среди личного состава.

Ранее в МО РФ заявляли об уничтожении группировкой ВС РФ «Днепр» за неделю 635 украинских радикалов.

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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели

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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели
05 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Photoboyko

В Севастополе 5 июля дважды объявляли воздушную тревогу, которая через несколько минут отменялась. Губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что ВСУ запускают в сторону Севастополя не только крылатые ракеты, но и ложные цели.
В своём телеграм-канале он именно этим объяснил то, что объявленная воздушная тревога отменялась буквально сразу же. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом пытаются проверить, насколько надёжна противовоздушная оборона Севастополя и всего полуострова.

Тем не менее, губернатор обратился к горожанам с призывом не пренебрегать мерами безопасности, укрываться во время тревоги в убежищах и временных укрытиях, а также избегать нахождения на открытом пространстве, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

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#опасность
#всу
#воздушная севастополь
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Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
05 июля 2024, 17:12

Украинское правительство вряд ли сможет победить на предстоящих выборах, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
По словам главы российского государства, шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.

В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.

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#сво
#украина
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Путин: Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта
05 июля 2024, 17:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам самого Орбана, он остался единственным политиком в Европе, который может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Ранее Орбан приезжал в Киев, где призвал главу Украины Владимира Зеленского к прекращению огня, однако он отказался.

По словам Путина, сегодня Россия выступает за полное прекращение конфликта, а также вывод украинских войск с территорий РФ.

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#сво
#украина
#виктор орбан
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МО РФ показало карту боёв в зоне СВО с взятыми под контроль населёнными пунктами
05 июля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/zim286

Министерство обороны Российской Федерации показало актуальную карту боевых действий в зоне специальной военной операции. На ней отмечены населённые пункты, над которыми российскими войсками установлен контроль.
Видео с картами пресс-служба опубликовала в официальном телеграм-канале Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть отмеченный посёлок Степовая Новосёловка в Харьковской области, а также посёлки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. Все эти населённые пункты были освобождены в период с 29 июня по 5 июля.

По данным Минобороны РФ, украинские войска за неделю потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих убитыми, а также десятки единиц боевой техники. Кроме того, ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины.






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