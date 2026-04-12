В Петрозаводске стоматолог «потеряла» иглу в желудке девятилетней девочки
В Петрозаводске во время приёма в стоматологической клинике «Космо» врач потеряла иглу в желудке девятилетней пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
После процедуры медики позвонили матери ребёнка и сообщили, что не могут найти инструмент. Хирург медучреждения объяснил родственникам, что пропал стоматологический файл (игла), и выдал направление на рентген.
Обследование в больнице подтвердило нахождение иглы в желудке школьницы. Врачи провели экстренную операцию, но она не дала результата. За это время инструмент переместился в кишечник. Медики ставили девочке клизмы, однако это не помогло.
У пациентки возникли боли. Повторный рентген показал, что игла сместилась в толстый кишечник, из-за чего ребёнку грозило новое хирургическое вмешательство. Спустя два дня инструмент вышел самостоятельно. Бабушка потерпевшей добавила, что стоматолог, которая вела приём, не извинилась перед семьёй.
