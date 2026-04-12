«Ведро и полторашка»: «Лягушатник» без диплома лечит онкологию рвотой по России
В России появился «лекарь», который обещает исцелить от онкологии с помощью яда лягушки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина ездит с сеансами по регионам и собирает миллионы рублей с больных людей.
Мануальный терапевт Николай Ковальчук проводит ритуалы с ядом гигантской зелёной филломедузы — камбо. Для процедуры посетителям нужно принести полуторалитровую бутылку воды, ведро и полотенце: яд вызывает сильную рвоту.
«Лекарь» заявляет, что так организм очищается от шлаков. Один сеанс стоит 10 тысяч рублей, но для полного выздоровления требуется несколько процедур. Ковальчук уверяет, что его метод помогает даже при онкологии и болезни Альцгеймера.
При этом доказанной пользы у яда лягушки нет, а его применение может угрожать жизни. Администратор Николая сообщила, что у «лягушатника» нет высшего медицинского образования, а его бизнес юридически не оформлен — ни ИП, ни ООО.
