В Пыть-Яхе суд дал условный срок сталкерше за доведение девушки до суицида
Пыть-Яхский городской суд признал виновной женщину в доведении знакомой до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Югры.
Подсудимая год преследовала девушку по имени Азалия, избивала ее на работе и шантажировала интимным видео. За свои действия она получила условное наказание на три года и семь месяцев. Кроме того, ей назначили выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда семье жертвы.
Согласно материалам дела, преследование началось с физического насилия и шантажа, что привело к серьезной эмоциональной травме у Азалии. Она замкнулась в себе, прекратила общение с окружающими и начала брать микрокредиты. Родные не знали, куда уходят деньги. Сестра отметила, что девушка всегда была доброй, но давление со стороны знакомой сильно изменило ее.
Эксперты подтвердили, что Азалия находилась в состоянии эмоциональной подавленности из-за длительного стресса. Ее тело нашли под окнами многоэтажного дома, а в больнице зафиксировали четыре случая избиения.
