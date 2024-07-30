Водитель, врезавшийся в состав на под Волгоградом, остается в тяжелом состоянии

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В тяжелом состоянии остается водитель, который врезался в пассажирский состав в Волгоградской области. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на региональные медицинские службы.
«Мужчина (водитель «Камаза» — прим. ред.) доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 (Волгограда — прим. ред.), состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», — сообщили журналистам.
Авария с участием пассажирского поезда и грузовика произошла в минувший понедельник, 29 июля, на перегоне Гремячая — Котельниково под Волгоградом. «Камаз» выехал на пути, на красный сигнал, после чего произошло столкновение с составом, следовавшим в Адлер из Казани. В поезде было более 800 человек.
По последним данным, всех пострадавших спасатели вытащили из вагонов.
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Никита Кротов