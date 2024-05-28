В Питере девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загара

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В Санкт-Петербурге девушка оказалась в реанимации после того, как позагорала на солнцепеке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80 процентов первой степени и второй степени. Выяснилось, что она загорала под прямыми лучами солнца», – сказал журналистам источник в экстренных службах.
По данным собеседника, несчастье произошло в Московском районе города, на улице Вертолетной. Там находится общежитие, где и живет петербурженка.
Отмечено, что медики не смогли выяснить, в течение какого времени загорала девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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