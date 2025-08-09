Выяснилась дата прощания с народным артистом России Иваном Краско

09 августа 2025, 23:24

РИАН: Прощание с народным артистом РФ Иваном Краско запланировали на 13 августа

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до 95-летия, предварительно намечено на 13 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению актера.





Напомним, что Иван Краско – выдающийся советский и российский артист театра и кино, который сыграл множество театральных ролей и снялся в десятках различных фильмов, включая «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом» и «Сын полка».



О смерти Краско 9 августа сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Считается, что причиной смерти стали онкологическое заболевание и последствия инсульта, который актёр перенёс два года назад.





«Скорее всего, (церемония прощания состоится) в среду», — сказал собеседник РИА Новости.