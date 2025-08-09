Достижения.рф

Выяснилась дата прощания с народным артистом России Иваном Краско

РИАН: Прощание с народным артистом РФ Иваном Краско запланировали на 13 августа
Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до 95-летия, предварительно намечено на 13 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению актера.



Напомним, что Иван Краско – выдающийся советский и российский артист театра и кино, который сыграл множество театральных ролей и снялся в десятках различных фильмов, включая «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом» и «Сын полка».

О смерти Краско 9 августа сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Считается, что причиной смерти стали онкологическое заболевание и последствия инсульта, который актёр перенёс два года назад.

«Скорее всего, (церемония прощания состоится) в среду», — сказал собеседник РИА Новости.
Точную информацию о дате и месте прощания позже официально сообщит Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско. Ранее «Радио 1» писало о том, что артист перед смертью просил похоронить его в офицерской форме рядом с сыном Андреем, скончавшимся в 2006 году.
Мария Моисеева

