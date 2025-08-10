В Крыму бегемот Фрида съела выставленные на конкурс композиции из арбузов
В Бахчисарае бегемоту Фриде позволили съесть вырезанные из арбуза композиции
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр состоялся фестиваль арбузной резьбы. Лучшие композиции было решено сделать угощением для бегемота Фриды. Об этом РИА Новости сообщил директор парка Виктор Жиленко.
Яркое экзотик-шоу представило зрителям работы мастеров по вырезанию композиций из арбузов. Специально отобранные шедевры преподнесли в качестве десерта любимице парка – бегемоту по кличке Фрида, также известной как Морячка Соня.
Директор отметил, что крымские сладкие арбузы пришлись бегемоту по вкусу.
«Фрида была в восторге, уплетая так, что и за уши не оттащишь», — заявил он.