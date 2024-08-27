Обманула и потеряла здоровье: женщина раскрыла, что случилось после секса с мужем подруги

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Женщина поделилась историей своей измены, которая привела к сильным угрызениям совести и ухудшению здоровья. Колин Нолан, коуч по отношениям, дала ей совет в своей колонке для издания Mirror.
Женщина, которой чуть за 40, рассказала, что долгое время была одинока, когда муж подруги начал проявлять к ней интерес. После вечеринки, где было много выпивки, он признался ей в своих чувствах.
Вскоре они начали регулярно встречаться и вступили в интимные отношения, о чем женщина теперь жалеет. Из-за угрызений совести она начала избегать встреч с подругой и даже начала терять вес. К тому же, мужчина продолжает звонить ей и даже говорит о разводе, что усугубляет ее чувство вины.
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«Однажды вечером после большого количества выпивки и бесед он загнал меня в угол и сказал, что всегда испытывал ко мне сильные чувства. Я подумала, что он просто пьян. Но через несколько дней он пригласил меня на кофе якобы поболтать про его брак и повторил это», — вспомнила она.
Вскоре они начали регулярно встречаться и вступили в интимные отношения, о чем женщина теперь жалеет. Из-за угрызений совести она начала избегать встреч с подругой и даже начала терять вес. К тому же, мужчина продолжает звонить ей и даже говорит о разводе, что усугубляет ее чувство вины.
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Елена Перлова