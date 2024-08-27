Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 500 кустов дикорастущей конопли нашли сотрудники полиции около деревни Расловлево городского округа Воскресенск, весь обнаруженный «урожай» правоохранители уничтожили, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Конопля была обнаружена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое направлено на выявление и уничтожение посевов растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Площадь произрастания конопли рядом с деревней Расловлево составила три с половиной гектара. Растения скосили и сожгли», — говорится в сообщении.Отмечается, что общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил около шестидесяти килограммов.
Ранее сообщалось, что бухгалтер из Воронежа отдала аферистам более 25 млн рублей, женщина рассказала, что находилась «как будто под гипнозом».
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Лев Каштанов