В Москве росгвардейцы задержали нарушителей миграционного законодательства
Сотрудники ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» (на транспорте) Главного управления Росгвардии по Москве при поддержке Военно-следственного управления Следственного комитета провели рейды в столице, в ходе которых были задержаны нарушители миграционного законодательства, а также граждане, уклоняющиеся от воинской службы.
По данным ведомства, на Черкизовской улице росгвардейцы задержали 70 человек для проверки по базам миграционного учёта. По результатам проверки 20 граждан были направлены в Военный комиссариат Москвы для постановки на воинский учёт.
Ранее в столице сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия мужчины в одном из хостелов Восточного административного округа.
