В Москве росгвардейцы задержали нарушителей миграционного законодательства 

18 августа 2025, 18:09

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» (на транспорте) Главного управления Росгвардии по Москве при поддержке Военно-следственного управления Следственного комитета провели рейды в столице, в ходе которых были задержаны нарушители миграционного законодательства, а также граждане, уклоняющиеся от воинской службы.