Пьяный дебошир вынудил пилотов развернуть самолет из Москвы в Ташкент

18 августа 2025, 18:04

Фото: iStock/OceanFishing

Во время рейса из Москвы в Ташкент пьяный пассажир самолета вынудил пилотов развернуть воздушное судно. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».





Происшествие случилось вечером 17 августа на борту самолета «Уральских авиалиний». Дебоширом оказался 42-летний Хусниддин. Он начал материть других пассажиров, вставал с места, громко говорил на родном языке и агрессивно махал руками. Как стало известно после, мужчина был пьян.





«Нарушитель порядка полностью игнорировал требования бортпроводников о соблюдении правил поведения на борту. Другие пассажиры — мужчины крепкого телосложения — сидевшие рядом, пытались успокоить и усадить его на место. Но это привело только к более яростному сопротивлению «берсерка», — говорится в сообщении.