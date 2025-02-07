«Внезапный марш Мендельсона»: как дизайнер Анастасия Задорина попала в загс с кольцом на пальце от миллиардера Шамалова

Кто бы мог подумать, что обычный поход на день рождения превратится в свадьбу? Но именно такой сюрприз приключился с дизайнером Анастасией Задориной. В начале марта 2024 года миллиардер Кирилл Шамалов сделал ей предложение прямо по дороге в загс, подготовив кольца и свадебный букет.