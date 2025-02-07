«Внезапный марш Мендельсона»: как дизайнер Анастасия Задорина попала в загс с кольцом на пальце от миллиардера Шамалова

Анастасия Задорина (Фото: Instagram* @azadorina)
Кто бы мог подумать, что обычный поход на день рождения превратится в свадьбу? Но именно такой сюрприз приключился с дизайнером Анастасией Задориной. В начале марта 2024 года миллиардер Кирилл Шамалов сделал ей предложение прямо по дороге в загс, подготовив кольца и свадебный букет.
Официальная церемония прошла 6 марта, но пара не спешила афишировать свой союз. По признанию Анастасии в интервью журналу HELLO!, все произошло настолько неожиданно, что она даже не успела осознать реальность замужества. При этом наряд Задориной в тот день будто специально оказался почти свадебным — светлый жакет и юбка до колена.
Но то была чистая случайность. Шамалов не выдавал себя до самого конца: дизайнер была уверена, что они вместе едут на день рождения другу. Правда, миллиардера помощница чуть не раскрыла секрет. Она упомянула свадебный букет в разговоре с Задориной — та, к счастью, подумала, что просто ослышалась.
Когда выбирали кольца в Mercury, Настя первым делом испытала удивление: для чего ей это делать? При чем здесь кольца, загс... А как пришло осознание, то все сложилось. И букет, и странные оговорки помощницы, и волнительное поведение будущего мужа.
О романе дизайнера и бизнесмена заговорили еще в 2021 году. Кирилл Шамалов — заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг». Его состояние оценивается примерно в 800 млн долларов.
В 2023-м у пары родился общий ребенок. Также у Анастасии есть сын Марк от владельца сети «Ароматный мир» Валерия Задорина, а у Шамалова — дочь от бывшей супруги, с которой он скандально развелся.
Отдельно Настя и Кирилл свадьбу еще не праздновали, хотя муж настаивает. Как найдут время, так планируют сразу отметить. Задорину спросили, к чему такая скромность и молчание в соцсетях. Та ответила, что намеренно от СМИ никто не уходит — просто супруги не «рекламируют» отношения, а живут в удобном им режиме.
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Но то была чистая случайность. Шамалов не выдавал себя до самого конца: дизайнер была уверена, что они вместе едут на день рождения другу. Правда, миллиардера помощница чуть не раскрыла секрет. Она упомянула свадебный букет в разговоре с Задориной — та, к счастью, подумала, что просто ослышалась.
«Какой еще свадебный (букет), мы же на юбилей?! Оказалось, она знала об этом мероприятии, скрывала от меня, но в тот момент просто растерялась. Я вообще не придала этому значения, взяла подарок на праздник, села в машину», — вспоминала Задорина детали случая.
Кирилл Шамалов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Когда выбирали кольца в Mercury, Настя первым делом испытала удивление: для чего ей это делать? При чем здесь кольца, загс... А как пришло осознание, то все сложилось. И букет, и странные оговорки помощницы, и волнительное поведение будущего мужа.
О романе дизайнера и бизнесмена заговорили еще в 2021 году. Кирилл Шамалов — заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг». Его состояние оценивается примерно в 800 млн долларов.
В 2023-м у пары родился общий ребенок. Также у Анастасии есть сын Марк от владельца сети «Ароматный мир» Валерия Задорина, а у Шамалова — дочь от бывшей супруги, с которой он скандально развелся.
Отдельно Настя и Кирилл свадьбу еще не праздновали, хотя муж настаивает. Как найдут время, так планируют сразу отметить. Задорину спросили, к чему такая скромность и молчание в соцсетях. Та ответила, что намеренно от СМИ никто не уходит — просто супруги не «рекламируют» отношения, а живут в удобном им режиме.
Анастасия Задорина (Фото: Instagram* @azadorina)
«Мы ничего не скрываем, ведем нормальный образ жизни, ни от кого не прячемся. Когда время совпадает, вместе выходим на мероприятия — в театры, на выставки. Муж очень любит искусство. Но я просто не вижу смысла рассказывать о каждом нашем шаге в соцсетях. С росписи, например, опубликовала только фото букета — близкие все поняли и поздравили нас», — объяснила дизайнер.При этом семейные традиции у пары уже есть. Они обожают путешествовать, гулять по Москве и проводить уютные вечера у камина, иногда играя в настольные игры. Выходные стараются посвящать детям, Новый Год и Пасха — праздники, которые надо обязательно отметить.
«Я живу в гармонии с собой, со своим мужем и детьми, с родителями, с друзьями. Всегда могу найти какой-то позитив в сложных ситуациях, и меня в работе окружают такие же люди — те, кто не боится трудностей и перемен. Поэтому, да, я счастлива», — заключила Задорина, когда ее спросили о личном удовлетворении жизнью.Читайте также:
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева