Врач счел пациента симулянтом и не заметил у него смертельную опухоль

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В Великобритании врач назвал пациента, страдавшего раком головного мозга, симулянтом. Мужчина жаловался на сильные головные боли и проблемы с памятью.
О случившемся рассказало издание Daily Mail. Дочь Стивена Блейкстона, Холли Роудс, рассказала журналистам, что симптомы заболевания появились у ее отца еще в октябре 2010 года. Он начал путать слова, испытывать сложности с изложением мысли и часто говорил о сильных головных болях.
Когда он обратился к врачу общей практики, тот не оказал никакой помощи, причиной симптомов назвал стресс и предположил, что пациент частично симулирует. Роудс была уверена, что ее отец не стал бы заниматься подобным, и настояла на компьютерной томографии, которая обнаружила смертельно опасную опухоль мозга.
Блейкстону сделали операцию, но рак продолжал прогрессировать и ожнажды, вернувшись из больницы, он скончался от оторвавшегося тромба. Врачи не смогли определить, произошло это по причине рака или химиотерапии.
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Когда он обратился к врачу общей практики, тот не оказал никакой помощи, причиной симптомов назвал стресс и предположил, что пациент частично симулирует. Роудс была уверена, что ее отец не стал бы заниматься подобным, и настояла на компьютерной томографии, которая обнаружила смертельно опасную опухоль мозга.
Блейкстону сделали операцию, но рак продолжал прогрессировать и ожнажды, вернувшись из больницы, он скончался от оторвавшегося тромба. Врачи не смогли определить, произошло это по причине рака или химиотерапии.
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Александр Бойцов