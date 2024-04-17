В Питере школьницы облили сверстника перцовым аэрозолем из-за слитых в сеть фото

Фото: iStock/Serghei Turcanu
В Санкт-Петербурге 15-летние девочки поставили сверстника на колени и залили перцовым аэрозолем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Всё происходящее две подруги снимали на видео. На кадрах видно, что помимо описанных действий, они также пинали парня.
После этого инцидента он обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей.
По словам матери подростка, которая подала заявление в полицию, её сын стал объектом мести. Дело в том, что ранее кто-то слил в сеть личные фотографии девочек. В этом они обвиняют как раз сына женщины, которому таким образом, вероятно, решили отомстить за содеянное.
Читайте также:
«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
После этого инцидента он обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей.
По словам матери подростка, которая подала заявление в полицию, её сын стал объектом мести. Дело в том, что ранее кто-то слил в сеть личные фотографии девочек. В этом они обвиняют как раз сына женщины, которому таким образом, вероятно, решили отомстить за содеянное.
Читайте также:
«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
Анастасия Чинкова