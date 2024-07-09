В Питере в квартире мигрантов нашли мертвого новорожденного

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В Ленинградской области в квартире, где проживают мигранты, обнаружили мёртвого новорождённого ребёнка.
Мертвого новорожденного нашли в доме по улице Калинина в деревне Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело новорождённой девочки рядом с её отцом. Выяснилось, что мужчина живёт со своей супругой в квартире в Адмиралтейском районе. У них есть две комнаты, а также четырёхлетний сын. Сейчас проводится проверка по данному факту.
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«Полиция задержала родителей мальчика — граждан Таджикистана — за нарушение миграционного законодательства. Ими оказались 17-летняя мать и 21-летний отец, которые не имели работы. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания, а девушку — в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в издании.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело новорождённой девочки рядом с её отцом. Выяснилось, что мужчина живёт со своей супругой в квартире в Адмиралтейском районе. У них есть две комнаты, а также четырёхлетний сын. Сейчас проводится проверка по данному факту.
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Мира Полтева