В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой

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В городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения. Во время расследования дела один из следователей также надругался над несовершеннолетней.
Об этом сообщил портал Kun.uz со ссылкой на судебные документы и источники. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Именно самый молодой участник преступления и стал зачинщиком ситуации. Он пригласил девушку к себе на работу, завёл её в подвал и заставил заняться сексом. Позже в подвал по очереди зашли ещё трое молодых людей и также надругались над несовершеннолетней.
После этого жертву отвезли на квартиру, где на протяжении нескольких дней периодически насиловали её. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Трое из них уже получили различные сроки тюремного заключения. Во время проведения допроса потерпевшей один из следователей также надругался над девочкой. Сейчас он задержан и находится под стражей. Расследование дела находится на контроле детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой.
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Александр Бойцов