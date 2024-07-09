Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой

В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой

09 июля 2024, 11:54
Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения. Во время расследования дела один из следователей также надругался над несовершеннолетней.


Об этом сообщил портал Kun.uz со ссылкой на судебные документы и источники. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Именно самый молодой участник преступления и стал зачинщиком ситуации. Он пригласил девушку к себе на работу, завёл её в подвал и заставил заняться сексом. Позже в подвал по очереди зашли ещё трое молодых людей и также надругались над несовершеннолетней.

После этого жертву отвезли на квартиру, где на протяжении нескольких дней периодически насиловали её. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Трое из них уже получили различные сроки тюремного заключения. Во время проведения допроса потерпевшей один из следователей также надругался над девочкой. Сейчас он задержан и находится под стражей. Расследование дела находится на контроле детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Читайте также:

Педофила осудили на 17 лет за изнасилование двух девочек в Петербурге

Курсанта МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

Москвича задержали за изнасилование 12-летней девочки
#документы
#портал
#человек
#расследование
#узбекистан
#следователи
#изнасилование
В Питере в квартире мигрантов нашли мертвого новорожденного
09 июля 2024, 12:26

Фото: istockphoto / globalmoments

В Ленинградской области в квартире, где проживают мигранты, обнаружили мёртвого новорождённого ребёнка.
Мертвого новорожденного нашли в доме по улице Калинина в деревне Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Полиция задержала родителей мальчика — граждан Таджикистана — за нарушение миграционного законодательства. Ими оказались 17-летняя мать и 21-летний отец, которые не имели работы. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания, а девушку — в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в издании.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело новорождённой девочки рядом с её отцом. Выяснилось, что мужчина живёт со своей супругой в квартире в Адмиралтейском районе. У них есть две комнаты, а также четырёхлетний сын. Сейчас проводится проверка по данному факту.

Читайте также:

В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой

В Приморье осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство знакомой

В Перми ритуальная компания хотела выбросить тело бойца СВО на улицу
#полиция
#убийство
#проверка
#мать
#нарушение
#отец
#сын
#новорождённые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар
09 июля 2024, 12:24

Фото: istockphoto/grafoto

В Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета, известном как Дом студента, произошёл пожар. Жильцы из здания были эвакуированы.
По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат общежития на девятом этаже, передаёт ТАСС. Горели личные вещи кого-то из студентов. Всего в здании 24 этажа. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС около 11:30. От огня и дыма никто не пострадал. В результате тушения пожара оказались затоплены несколько комнат на нижних этажах.

Пожары в общежитиях относятся к повышенному классу опасности, поэтому данному пожару была присвоена категория № 1-БИС. Тушение таких возгораний производится с максимальной скоростью, а экстренные службы уделяют им особое внимание.

Читайте также:

МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.

В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов

В Москве произошел пожар в жилом доме
#мчс
#вещи
#пожар
#пожары
#возгорание
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд: домработница из Благовещенска «отработает» выпитый ею элитный алкоголь
09 июля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На десять месяцев исправительных работ осудили бывшую домработницу за выпитую коллекцию элитного алкоголя. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Благовещенск». Свою вину женщина не стала отрицать. В качестве наказания у нее также будут удерживать 5% от заработка.
Все случилось в начале этого года, когда фигурантка устроилась в качестве домработницы с проживанием на территории работодателя. Когда хозяева отправились в длительную командировку на полтора месяца, любительница чего покрепче «положила глаз» на бутылки в баре. Иногда с ней пил ее брат. В итоге бар практически полностью опустошили к приезду хозяев.

Ущерб от любви к горячительному составил 182 тысячи рублей.

Читайте также:

Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Депутат Госдумы Авксентьева предложила убрать из думского магазина алкоголь
#россия
#суд
#россияне
#алкоголь
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство знакомой
09 июля 2024, 11:32

Фото: istockphoto / sakhorn38

В Приморье бывшего бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к семи годам лишения свободы за убийство матери троих детей.
В Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

«Анучинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его обвинили в убийстве знакомой, которая была матерью троих детей. Суд признал подсудимого виновным и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино был обнаружен сгоревший автомобиль. На заднем сиденье автомобиля находились останки 32-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В суде подсудимый не признал свою вину, хотя во время предварительного следствия он написал явку с повинной, о чём сообщает пресс-служба. Более того, мужчина активно помогал в раскрытии и расследовании преступления, и суд учёл это как смягчающее обстоятельство.

Защита подала жалобу на приговор.

Читайте также:

Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве раскрыл мотив своего преступления

Аэропорты Астрахани и Волгограда закрыты на фоне опасности атаки БПЛА

Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае
#суд
#приговор
#убийство
#женщины
#мужчина
#вагнер
#чвк
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве раскрыл мотив своего преступления
Демин рассказал, что убил скейтера Балишанского в Москве из-за неприязни
09 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Личная неприязнь стала мотивом для расправы над скейтером в Москве. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила столичная прокуратура. Речь идет о 34-летнем Андрее Демине, несколько раз выстрелившем 6 июня в Константина Балишанского.
В рамках допроса обвиняемый рассказал, что знал потерпевшего и решил расправиться с ним из-за неприязни. Демину предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, а также в посягательстве на жизнь полицейского.

Скоро суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, следователи назначат обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что медики перевели фигуранта из реанимации в нейрохирургию. Он оказался в больнице, получив огнестрельные ранения при перестрелке с полицией, 6 июня.

Демин сбежал, выпустив пять пуль в Балишанского, однако правоохранители нашли его и хотели задержать. Демин же активно сопротивлялся.

Читайте также:

В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае

В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
#россия
#криминал
#москва
#стрельба
#новости
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перми ритуальная компания хотела выбросить тело бойца СВО на улицу
09 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto / kzenon

Жительница Перми рассказала, что ритуальная компания угрожала выбросить тело бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), на улицу.
В Перми жена бойца, награждённого орденом Мужества за участие в специальной военной операции на Украине, столкнулась с бесчеловечным отношением со стороны ритуальной компании.

Россиянка узнала о гибели своего супруга Михаила, когда его тело уже доставили в частную ритуальную компанию. Ей сообщили, что тело поместили в холодильник, но по приезде она увидела, что гробы лежат на улице под палящим солнцем. Более того, когда она заявила о намерении заключить договор с другой ритуальной компанией, ей начали поступать звонки от военкомов с угрозами и оскорблениями.

«С этого частного холодильника привезли тело моего мужа, оставили прямо на улице и уехали. Гроб был не запакован, части тела даже были видны. Когда мы приехали на кладбище, перед нами закрыли шлагбаумы и сказали, что нас нет в списках и что нас не пропустят», — рассказала женщина.

По факту произошедшего были поданы заявления в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее семье не вернувшегося участника СВО пришлось своими силами везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. По их словам, чиновники не нашли автомобиль для перевозки.

Читайте также:

Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае

В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

Болельщикам не дали развернуть флаг «Эспаньолы» на матче по футболу в Петербурге
#следственный комитет
#автомобиль
#договор
#женщина
#кладбище
#компании
#чиновники
#сво
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек
09 июля 2024, 10:21

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек.
На железнодорожном переезде произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пять человек погибли, двое получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своём Telegram-канале.

«На трассе Москва — Симферополь ехал микроавтобус из Михайловки в Крым. В автобусе находились люди, которые направлялись на операцию, а также сопровождающие. Всего в автобусе было семь человек, пятеро из которых погибли», — сообщил Сигута.

Он добавил, что двоих пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.

Сейчас проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также:

Полицейские задержали мужа и жену, забравших у пенсионера 900 тыс. рублей

Житель Красноярского края получил 19 лет колонии за убийство шестилетней девочки

31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети
#москва
#дтп
#проверка
#травмы
#крым
#происшествия
#telegram
#люди
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае
09 июля 2024, 10:19

Фото: iStock/denisgo

В Краснодарском крае на станции «Полтавская» поезд переехал ребенка прямо на глазах у отца. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Согласно сообщению, мужчина с дочерью переходили пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда подавал звуковые сигналы и пытался затормозить состав. Однако наезда избежать не удалось. Десятилетняя школьница погибла на месте на глазах у отца.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее казанский школьник оказался на рельсах в метро. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.


Читайте также:

В Словакии поезд протаранил пассажирский автобус: погибли шесть человек

В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»

Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
#полиция
#метро
#поезд
#автобус
#поезда
#машинист
#школьник
#мужчина
#происшествия
#горки
#школьница
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Болельщикам не дали развернуть флаг «Эспаньолы» на матче по футболу в Петербурге
09 июля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» не позволила болельщикам развернуть баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», которая принимает участие в боевых действиях в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
«Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» мешала болельщикам демонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», воюющей у Часов Яра, на соревнованиях по пляжному футболу», — пишут военкоры.

При этом уточняется, что конфликт произошел в Петербурге 7 июля во время матча чемпионата России между «Кристаллом» и столичным «Спартаком».

Девушка не разрешила болельщикам разместить на трибуне баннер «Эспаньолы». Она пояснила запрет тем, что подобная символика не согласована с организаторами матча, а потом и вовсе заявила, что подразделение связано с украинскими «нацистами».

Теперь командование «Эспаньолы» планирует направить в РФС и «Зенит» официальные письма с требованием провести проверку правомерности действий девушки.

Читайте также:

Добровольческий батальон «Эспаньола» сообщил об отражении атаки ВСУ под Артемовском

Бойцы «Эспаньолы» отразили атаку ВСУ на угледарском направлении

Безногий ветеран СВО живёт на улице в Забайкальском крае
#конфликт
#ветеран
#запрет
#письма
#девушка
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф