В Саратове скончалась школьница после секса со студентом

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Об этом рассказывает telegram-канал Mash.
«15-летняя школьница скончалась после секса со студентом в Саратовской области. Причина — его чрезмерно большой пенис», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. Сначала студент пытался помочь девочке сам, а после вызвал скорую. По приезду медицинской бригады подросток уже не подавала признаков жизни.
Согласно экспертизе, причиной смерти стала тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Предварительно, все из-за большого полового члена студента. Мама девочки написала заявление в полицию на молодого человека по двум статьям — «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.
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Иван Мусатов