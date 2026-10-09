В Подмосковье 14-летняя девочка подожгла бензоколонку на АЗС
В подмосковном Щёлково 14-летняя жительница Балашихи подожгла бензоколонку на автозаправочной станции и скрылась. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
После чрезвычайного происшествия полиция установила местонахождение девочки в кратчайшие сроки.
«В ходе опроса в присутствии законных представителей девочка пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону», — сообщила Ирина Владимировна.Следователь СУ МУ МВД России «Щёлковское» возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 205 УК РФ. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.