В Подмосковье 16-летний иностранец ворвался в дом и ударил ножом ребёнка

12 июня 2026, 10:19

Иностранец с ножом напал на семью в Наро-Фоминске, ему предъявили обвинение

Фото: Istock/Diy13

Следователи предъявили обвинение 16-летнему иностранцу, который с ножом напал на семью в Наро-Фоминске. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».