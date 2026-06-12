В Подмосковье 16-летний иностранец ворвался в дом и ударил ножом ребёнка
Следователи предъявили обвинение 16-летнему иностранцу, который с ножом напал на семью в Наро-Фоминске. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл 11 июня. Подросток-иностранец ворвался в частный дом в Наро-Фоминске. Внутри находился знакомый ему мужчина с двумя несовершеннолетними сыновьями.
Злоумышленник нанёс ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков. Второй ребёнок успел спрятаться и не пострадал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Медики госпитализировали пострадавшего несовершеннолетнего в больницу.
После совершения преступления обвиняемый скрылся. Он уехал на автомобиле, который принадлежал погибшему. Правоохранительные органы задержали фигуранта. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные мероприятия.
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