В Питере лодочный прицеп «обокрал» на перекрёстке самокатчика-нарушителя
В Санкт-Петербурге самокатчик нарушил правила и «лишился» своего транспортного средства из-за лодочного прицепа. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры случившегося.
Весь инцидент попал на видеорегистратор. В клипе можно увидеть, как россиянин на самокате выезжает на перекрёсток по пешеходному переходу, не спешиваясь и лишь слегка сбавив скорость. В этот момент мимо проезжала машина, буксировавшая прицеп с лодкой. Нарушитель не рассчитал расстояние — его самокат примагнитился и «прилип» к конструкции прицепа.
Самокатчик вовремя спрыгнул на землю и не пострадал. Однако ему пришлось отпустить небольшое транспортное средство, и оно умчалось вслед за автомобилем. Россиянин мог лишь пораженно смотреть на происходящее.
Ранее «Радио 1» передавало, что после убийства 25-летней стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае на двоих сотрудников полиции завели уголовные дела. Мужчины не реагировали на жалобы девушки о насилии со стороны бывшего возлюбленного, пока не стало слишком поздно.
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