В Питере лодочный прицеп «обокрал» на перекрёстке самокатчика-нарушителя

12 июня 2026, 07:01

Прицеп с лодкой «угнал» самокат у петербуржца, который нарушил правила на перекрёстке

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге самокатчик нарушил правила и «лишился» своего транспортного средства из-за лодочного прицепа. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры случившегося.