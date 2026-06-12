Мужчина намазал половой орган клеем перед ночью с возлюбленной и умер
В Индии мужчина погиб после того, как нанёс на свой половой орган клей. Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, житель страны приехал на авторикше в отель вместе с бывшей возлюбленной. Пара ранее состояла в помолвке, но молодой человек её расторг. В гостиничном номере мужчина и женщина употребляли наркотики, а затем решили вступить в половой контакт.
Перед этим молодой человек намазал половой орган прочным клеем. По другой версии, клей нанесла его партнёрша. Спустя сутки знакомый нашёл пострадавшего в кустах рядом с отелем. Врачи доставили его в больницу, но спасти не смогли.
При вскрытии специалисты обнаружили в брюшной полости мужчины подозрительную зелёную жидкость. Единого мнения о причине случившегося у экспертов нет. Известно, что погибший был единственным кормильцем в семье: он содержал пожилых родителей и двух сестёр.
Читайте также: