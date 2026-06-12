В Москве учитель приставал к школьнице и следил за её страницей в соцсетях
В Москве учителя физкультуры обвинили в домогательствах к школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мать пострадавшей рассказала, что в прошлом году педагог начал писать её 15-летней дочери в период с ноября по январь. 39-летний мужчина интересовался делами девушки и предлагал созвониться в свободное время.
В своих сообщениях учитель заявлял, что хочет посмотреть ей в глаза и ругать, если она неправильно выполнит упражнения. Кроме того, он говорил о её фото в платье и выражал надежду на симпатию. Мать пострадавшей рассказала, что на сегодняшний день девочка везде заблокировала педагога, поэтому он ей больше не пишет.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в столице. Фотограф пообещал фотосессию мосвичке и стал её преследовать.
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