В Подмосковье 18-летний студент сбил трёх школьников на пешеходном переходе

Фото: iStock/Hlib Serbskyi
В Подмосковье 18-летний студент сбил на пешеходном переходе трёх школьников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло вечером 27 марта недалеко от деревни Синьково в Подмосковье.
Молодой человек за рулём автомобиля «ВАЗ» сбил трёх школьников, переходящих дорогу в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. В результате мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили переломы и иные травмы. Один из них находится в коме.
В настоящее время выявляются все обстоятельства произошедшего.
Пострадавшие дети были госпитализированы.
Водителя задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Читайте также:
Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
Советник главы российского региона попал в ДТП в зоне СВО
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Молодой человек за рулём автомобиля «ВАЗ» сбил трёх школьников, переходящих дорогу в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. В результате мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили переломы и иные травмы. Один из них находится в коме.
Пострадавшие дети были госпитализированы.
Водителя задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Читайте также:
Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
Советник главы российского региона попал в ДТП в зоне СВО
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Анастасия Чинкова