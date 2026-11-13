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На Ямале мужчина получил ранение головы при стрельбе из пневматики

Фото: Istock/aridan hadi rukmana

На Ямале мужчина пострадал из-за небрежного обращения с оружием. Подробности приводит РЕН ТВ.



Чрезвычайное происшествие случилось в городе Муравленко. 38-летний местный житель получил серьёзное ранение головы в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием.

Выяснилось, что потерпевший стрелял из пневматики, и один из снарядов отрикошетил. Пуля отскочила и попала стрелку в голову, застряв под кожей. После инцидента пострадавший незамедлительно обратился за медицинской помощью.

До этого сообщалось об инциденте в метро Москвы. Там незнакомец сломал соседу по вагону челюсть из-за конфликта.

Ольга Щелокова

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