На Ямале мужчина получил ранение головы при стрельбе из пневматики
На Ямале мужчина пострадал из-за небрежного обращения с оружием. Подробности приводит РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Муравленко. 38-летний местный житель получил серьёзное ранение головы в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием.
Выяснилось, что потерпевший стрелял из пневматики, и один из снарядов отрикошетил. Пуля отскочила и попала стрелку в голову, застряв под кожей. После инцидента пострадавший незамедлительно обратился за медицинской помощью.
До этого сообщалось об инциденте в метро Москвы. Там незнакомец сломал соседу по вагону челюсть из-за конфликта.
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