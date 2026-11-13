В Тольятти качок умер из-за грубой мастурбации
В Тольятти 34-летний спортсмен скончался после травмы полового члена. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
34-летний Павел (имя изменено) попал в реанимацию с септическим шоком. Медики зафиксировали у него критически низкий уровень тромбоцитов, кровь практически не сворачивалась, а половой орган посинел.
У мужчины оторвался тромб в половом органе — это произошло после грубой мастурбации. Позже выяснилось, что спортсмен колол стероиды. Эти препараты повысили у него риск закупорки сосудов. Сначала врачам удалось стабилизировать состояние пациента, однако позже ему снова стало хуже. Спасти мужчину не удалось. У погибшего остались жена и двое детей.
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