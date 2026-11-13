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В Тольятти качок умер из-за грубой мастурбации

В Тольятти 34-летний спортсмен умер после отрыва тромба в половом члене
Фото: Istock/Staras

В Тольятти 34-летний спортсмен скончался после травмы полового члена. Подробности приводит Telegram-канал Mash.



34-летний Павел (имя изменено) попал в реанимацию с септическим шоком. Медики зафиксировали у него критически низкий уровень тромбоцитов, кровь практически не сворачивалась, а половой орган посинел.

У мужчины оторвался тромб в половом органе — это произошло после грубой мастурбации. Позже выяснилось, что спортсмен колол стероиды. Эти препараты повысили у него риск закупорки сосудов. Сначала врачам удалось стабилизировать состояние пациента, однако позже ему снова стало хуже. Спасти мужчину не удалось. У погибшего остались жена и двое детей.

Ольга Щелокова

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