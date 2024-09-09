В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову

Фото: iStock/Motortion
В Московской области 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что пенсионер решил свести счёты с жизнью с помощью самодельного огнестрельного устройства мелкого калибра. Пуля задела скуловую кость и срикошетила в височную ямку, пробив мышцы, но не затронув жизненно важные органы. Она остановилась перед костями черепа, что позволило ему сохранить жизнь.
Доставленный в челюстно-лицевую хирургию Пушкинской клинической больницы пациент прошёл обследование. Врачи приняли решение о проведении операции, так как извлечь пулю через отверстие не представлялось возможным. Спустя час успешной работы медиков пуля была извлечена.
После нескольких дней наблюдения и лечения мужчину выписали домой. Врачи отметили этот случай как необычный и оставили снимок на память.
Ранее сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
Читайте также:
Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал налоговой 267 000 рублей
В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь
В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли
Доставленный в челюстно-лицевую хирургию Пушкинской клинической больницы пациент прошёл обследование. Врачи приняли решение о проведении операции, так как извлечь пулю через отверстие не представлялось возможным. Спустя час успешной работы медиков пуля была извлечена.
После нескольких дней наблюдения и лечения мужчину выписали домой. Врачи отметили этот случай как необычный и оставили снимок на память.
Ранее сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
Читайте также:
Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал налоговой 267 000 рублей
В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь
В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли
Дарья Осипова