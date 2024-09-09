В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову

Уроженка Узбекистана Гюльчехра с диагнозом шизофрения приехала в Россию и устроилась работать няней. Беды ничего не предвещало. Женщина быстро прижилась в доме, ладила с детьми и даже ездила за границу вместе со своими работодателями. Однако вскоре жизнь семьи навсегда оказалась разрушенной. О том, что произошло в доме, где работала узбекская няня расскажет редакция «Радио 1».