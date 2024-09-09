Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал налоговой 267 000 рублей

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский
Заслуженный артист России Гоша Куценко имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 267 000 рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Согласно информации канала, ФНС уже заблокировало счета одной из компаний артиста — общества с ограниченной ответственность «Арт Волна», где Куценко владеет 49% акций. Издание добавляет, что в 2022 и 2023 годах кредитор намеревался обратиться в суд с требованием о признании «Арт Волны» банкротом.
Отмечается, что с апреля 2024 года Куценко накопил 60 штрафов на общую сумму 48 000 рублей от ГИБДД, в основном за превышение скорости. Кроме того, он не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.
Ранее певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.
До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.
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Отмечается, что с апреля 2024 года Куценко накопил 60 штрафов на общую сумму 48 000 рублей от ГИБДД, в основном за превышение скорости. Кроме того, он не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.
Ранее певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.
До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.
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Дарья Осипова